Росія несе відповідальність за відповідальність за харчову, міграційну та енергетичну кризу – Трюдо

Країна-терористка ускладнює життя людям в усьому світі, інформує ZN.ua.

Росія несе відповідальність за відповідальність за харчову, міграційну та енергетичну кризу – Трюдо
© прес-служби Кабінету міністрів

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що Російська Федерація, своєю війною проти України, спровокувала найбільші виклики, які були у 2022 році. Про це повідомляє Global News.

“Росія несе пряму, одноосібну відповідальність за велику частину викликів, з якими зараз стикається світ - чи то глобальна міграційна, чи глобальна продовольча, чи глобальна енергетична криза”, - заявив глава канадського уряду.

Трюдо підкреслив, що на саміті G20, що пройде 15-16 листопада в Індонезії, він не має наміру розмовляти з російським міністром закордонних справ Сєргєєм Лавровим. Натомість його зусилля будуть спрямовані на консолідацію позиції інших учасників саміту щодо засудження російської агресії проти України.

“Я зосереджусь на тому, щоб переконатися, що світ об’єднається, щоб підтвердити, що Путін зробив жахливий, жахливий вибір, коли вирішив вторгнутися в мирну сусідню країну”, - Додав прем’єр-міністр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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