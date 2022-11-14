ЗСУ звільнили понад половину захоплених з лютого територій

Від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого Збройні Сили України звільнили вже понад половину захоплених ворожими військами територій України. Такий висновок опублікував OSINT-дослідник DefMon, який з перших днів війни укладає карти бойових дій в Україні.

Згідно із підрахунками, після деокупації Херсона та зачистки правого берега Дніпра на півдні України сумарно звільнено 52,5% території, окупованої Росією з 24 лютого.

Так, станом на 14 листопада, за оцінкою DefMon, від окупантів звільнено майже 78 тис км? території. Водночас досі під окупацією залишається майже 71 тис км?, зайнятих після 24 лютого. До переліку втому числі належать населені пункти на Кінбурській косі Миколаївської області, лівий берег Херсонської області, окупована частина Запорізької області, окремі села Харківщини і територія окупованого Донбасу.