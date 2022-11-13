Британія навчила чергову партію українських військовослужбовців і передала їм спорядження на зиму

Серед переданого зокрема 25 000 комплектів для екстремальних холодів та 150 наметів з підігрівом, інформує ZN.ua.

Британія навчила чергову партію українських військовослужбовців і передала їм спорядження на зиму
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Велика Британія передала українській армії обіцяний пакет допомоги, покликаний полегшити перебування на фронті взимку і навіть під час екстремальних холодів. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Так Велика Британія передала:

  • 12 000 спальних комплектів;
  • 7000 комплектів для нормальної холодної погоди;
  • 150 наметів з підігрівом;
  • 25 000 комплектів для екстремальних холодів до середини грудня.

«Після навчання під керівництвом інструкторів британської армії, українські новобранці повертаються з комплектами для холодної погоди, щоб підготуватися до холодної зими», – йдеться у повідомленні Міноборони України.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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