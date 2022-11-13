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2022-11-13
Британія навчила чергову партію українських військовослужбовців і передала їм спорядження на зиму
Серед переданого зокрема 25 000 комплектів для екстремальних холодів та 150 наметів з підігрівом, інформує
© Facebook/Генштаб ЗСУ
Велика Британія передала українській армії обіцяний пакет допомоги, покликаний полегшити перебування на фронті взимку і навіть під час екстремальних холодів. Про це повідомило Міністерство оборони України.
Так Велика Британія передала:
- 12 000 спальних комплектів;
- 7000 комплектів для нормальної холодної погоди;
- 150 наметів з підігрівом;
- 25 000 комплектів для екстремальних холодів до середини грудня.
«Після навчання під керівництвом інструкторів британської армії, українські новобранці повертаються з комплектами для холодної погоди, щоб підготуватися до холодної зими», – йдеться у повідомленні Міноборони України.
Юлія Лавришин, ZN.ua