Колишній охоронець посольства Британії в Берліні шпигував на користь Росії

Колишньому охоронцеві посольства Великої Британії в Берліні загрожує до 14 років в'язниці. 58-річний Девід Баллантайн Сміт визнав звинувачення у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє The Financial Times.

Британський громадянин визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення. Злочини були скоєні в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року.

Сміт був заарештований німецькою поліцією 10 серпня минулого року і екстрадований до Великої Британії в квітні.

Звинувачення включали спробу зв’язатися з генерал-майором Сергієм Чухуровим, військовим аташе російського посольства в Берліні, з інформацією щодо осіб, адрес та номерів телефонів низки державних службовців.

Він також зізнався у відеозйомці системи відеоспостереження в посольстві, що дозволило йому зібрати інформацію про її роботу та план будівлі. 5 серпня 2021 року чоловік передав російській державі інформацію про будівлю посольства, а також зробив несанкціоновані фотокопії документів.

Вирок за цими звинуваченнями передбачає до 14 років позбавлення волі.