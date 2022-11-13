Колишній охоронець посольства Британії в Берліні шпигував на користь Росії

Чоловік мав контакти із московським військовим аташе.

Колишній охоронець посольства Британії в Берліні шпигував на користь Росії
© atv.odessa.ua

Колишньому охоронцеві посольства Великої Британії в Берліні загрожує до 14 років в'язниці. 58-річний Девід Баллантайн Сміт визнав звинувачення у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє The Financial Times.

Британський громадянин визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення. Злочини були скоєні в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року.

Сміт був заарештований німецькою поліцією 10 серпня минулого року і екстрадований до Великої Британії в квітні.

Звинувачення включали спробу зв’язатися з генерал-майором Сергієм Чухуровим, військовим аташе російського посольства в Берліні, з інформацією щодо осіб, адрес та номерів телефонів низки державних службовців.

Він також зізнався у відеозйомці системи відеоспостереження в посольстві, що дозволило йому зібрати інформацію про її роботу та план будівлі. 5 серпня 2021 року чоловік передав російській державі інформацію про будівлю посольства, а також зробив несанкціоновані фотокопії документів.

Вирок за цими звинуваченнями передбачає до 14 років позбавлення волі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Рада готує звернення до міжнародних партнерів щодо виключення Росії з G20Рада готує звернення до міжнародних партнерів щодо виключення Росії з G20
ЄС планує ввести додаткові санкції проти Ірану за придушення протестів та постачання Росії дронів, якими та атакує УкраїнуЄС планує ввести додаткові санкції проти Ірану за придушення протестів та постачання Росії дронів, якими та атакує Україну
У США проходять навчання, які імітують вторгнення РосіїУ США проходять навчання, які імітують вторгнення Росії
У Росії заявляють, що питання продовження зернової угоди «ще не вирішене»У Росії заявляють, що питання продовження зернової угоди «ще не вирішене»
Міноборони Росії заявило про «вогневу поразку» збройних сил України в Херсоні – BILDМіноборони Росії заявило про «вогневу поразку» збройних сил України в Херсоні – BILD
WP: Відступ армії Росії з Херсона створює умови для ще важкої битвиWP: Відступ армії Росії з Херсона створює умови для ще важкої битви
The Economist: Як Україні стати успішною країною після травми вторгнення Росії?The Economist: Як Україні стати успішною країною після травми вторгнення Росії?
ЄС прагне зміцнити зв’язки з Австралією, щоб протистояти Росії та КитаюЄС прагне зміцнити зв’язки з Австралією, щоб протистояти Росії та Китаю
«Найбільша поразка Росії за покоління» – Forbs про відступ окупантів з Херсона«Найбільша поразка Росії за покоління» – Forbs про відступ окупантів з Херсона
Путін не поїде на саміт G20, делегацію РФ очолить Лавров — посольство РосіїПутін не поїде на саміт G20, делегацію РФ очолить Лавров — посольство Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости