Угорський депутат натякнув на анексію Закарпаття: у МЗС відповіли

Член угорського парламенту та засновник ультраправої партії "Рух "Наша Батьківщина" Ласло Торочкай привітав Польщу з Днем незалежності та побажав полякам знову мати спільний кордон з Угорщиною, опублікувавши провокаційне фото. На це відповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Свій пост у Twitter Торочкай проілюстрував фото 1939 року, де поляк та угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа на території нинішнього українського Закарпаття.

"Сьогодні День Незалежності Польщі. Боже, благослови Польщу! До зустрічі на спільному польсько-угорському кордоні!", - написав він, інформує Апостроф .

Фото: Twitter.com/ToroczkaiLaszlo

Репортер словацького видання Denn?k N Томаш Форро також зазначив на своїй сторінці у Facebook, що реакція поляків на цей твіт не змусила довго чекати. На скріншоті відповіді на цей пост Торочкая один із поляків написав, що вони "більше віддають перевагу Словаччині, тому що у них краще їжа, напої та пісні".

Фото: facebook.com/tomas.forro

У свою чергу, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Facebook, що заклик угорського депутата до перегляду державних кордонів є неприйнятним.

"Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підвішують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", - написав він.