Рада не могла ухвалити жодного рішення на засіданні 26 липня, не було кворуму – депутат

Крайнє засідання відзначилось і порушенням регламенту.

На засідання Верховної Ради України в середу, 26 липня, прийшли менше 226 народних обранців, що означає відсутність кворуму. Таким чином будь-які рішення, що ставляться на голосування, завідома приречені бути не ухваленими, повідомила депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе у Facebook, інформує ZN.ua.

Рада не могла ухвалити жодного рішення на засіданні 26 липня, не було кворуму – депутат
Фото ілюстративне
© Верховна Рада

Більше того, за її словами, перед початком роботи парламенту не проводилося сигнальне голосування для підрахунку присутніх у залі, попри відповідну вимогу в Регламенті ВР.

"Навіщо цей фарс? Щоб показати розлюченим людям, що Парламент працює? Сьогодні він лише дурно споживає електроенергію. Смішно бачити, як головуючий у мікрофон закликає депутатів прибути в сесійну залу, коли ніякої трансляції засідання немає…" – додала Климпуш-Цинцадзе.

У відповідь на запитання в коментарях стосовно того, чому народні обранці не прибули на засідання, депутатка припустила, що справа у порядку денному. Планувався розгляд лише поправок до одного із законопроєктів, тому "дехто вирішив, що не важливо бути".

Раніше голова парламенту Руслан Стефанчук казав, що Рада планує розглянути заяву Олександра Ткаченка про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики під час найближчого пленарного засідання.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІПутін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"
Викликає лють: Зеленський відреагував на скандал із відпочинком "слуги" Арістова на Мальдівах
Блок рекламы


Похожие новости
Лікарняний на Мальдивах: народному депутату Юрію Арістову повідомили про підозруЛікарняний на Мальдивах: народному депутату Юрію Арістову повідомили про підозру
Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяціРада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці
Ізраїльська система ППО допомогла б захистити не лише українських цивільних, а й єврейських паломників – посол КорнійчукІзраїльська система ППО допомогла б захистити не лише українських цивільних, а й єврейських паломників – посол Корнійчук
Рада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угодиРада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угоди
Депутата від СН, який відповідає за нацбезпеку, помітили на Мальдівах. Арахамія відреагувавДепутата від СН, який відповідає за нацбезпеку, помітили на Мальдівах. Арахамія відреагував
СБУ повідомила Мраєву про підозру. Проросійському ексдепутату інкримінують дві статтіСБУ повідомила Мраєву про підозру. Проросійському ексдепутату інкримінують дві статті
Рішення щодо заявки Швеції до НАТО ухвалить парламент Туреччини – ЕрдоганРішення щодо заявки Швеції до НАТО ухвалить парламент Туреччини – Ердоган
Ігнат розповів, які об'єкти РФ могла б знищити Україна ракетами ATACMSІгнат розповів, які об'єкти РФ могла б знищити Україна ракетами ATACMS
23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА
Рада Україна-НАТО щодо розблокування "зернового коридору" збереться найближчим часом – ЗеленськийРада Україна-НАТО щодо розблокування "зернового коридору" збереться найближчим часом – Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости