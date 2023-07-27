Рада не могла ухвалити жодного рішення на засіданні 26 липня, не було кворуму – депутат

Крайнє засідання відзначилось і порушенням регламенту.

На засідання Верховної Ради України в середу, 26 липня, прийшли менше 226 народних обранців, що означає відсутність кворуму. Таким чином будь-які рішення, що ставляться на голосування, завідома приречені бути не ухваленими, повідомила депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе у Facebook , інформує ZN.ua .

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Більше того, за її словами, перед початком роботи парламенту не проводилося сигнальне голосування для підрахунку присутніх у залі, попри відповідну вимогу в Регламенті ВР.

"Навіщо цей фарс? Щоб показати розлюченим людям, що Парламент працює? Сьогодні він лише дурно споживає електроенергію. Смішно бачити, як головуючий у мікрофон закликає депутатів прибути в сесійну залу, коли ніякої трансляції засідання немає…" – додала Климпуш-Цинцадзе.

У відповідь на запитання в коментарях стосовно того, чому народні обранці не прибули на засідання, депутатка припустила, що справа у порядку денному. Планувався розгляд лише поправок до одного із законопроєктів, тому "дехто вирішив, що не важливо бути".

Раніше голова парламенту Руслан Стефанчук казав, що Рада планує розглянути заяву Олександра Ткаченка про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики під час найближчого пленарного засідання.