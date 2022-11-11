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2022-11-11
Російських "відмовників" у підвалах під Зайцевим "переконують повернутися на фронт"
Учора також з'явився ще один із уже численних відеозвернень, у якому росіяни визнають, що влада кидає їх солдатів на лінію фонту практично без підготовки, інформує
Протести проти мобілізації в РФ, фото ілюстративне© Getty Images
У тимчасово окуповане Зайцеве на Донбасі звозять російських мобілізованих, що відмовилися воювати, закривають у підвалах і "переконують повернутися на фронт". Про це з посиланням на родичів призовників
Оксана Коваль, ZN.ua