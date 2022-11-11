Російських "відмовників" у підвалах під Зайцевим "переконують повернутися на фронт"

Учора також з'явився ще один із уже численних відеозвернень, у якому росіяни визнають, що влада кидає їх солдатів на лінію фонту практично без підготовки, інформує ZN.ua.

Російських
Протести проти мобілізації в РФ, фото ілюстративне
© Getty Images

У тимчасово окуповане Зайцеве на Донбасі звозять російських мобілізованих, що відмовилися воювати, закривають у підвалах і "переконують повернутися на фронт". Про це з посиланням на родичів призовників пише "Верстка".


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Блок рекламы


Похожие новости
На відбудову Маріуполя мають виділити 14,5 мільярда доларів із заарештованих російських активів – БойченкоНа відбудову Маріуполя мають виділити 14,5 мільярда доларів із заарештованих російських активів – Бойченко
Правоохоронці ідентифікували майже 170 тисяч російських окупантівПравоохоронці ідентифікували майже 170 тисяч російських окупантів
На російських «чмобіків» у Білорусі навалилися кишкові та застудні захворюванняНа російських «чмобіків» у Білорусі навалилися кишкові та застудні захворювання
Системи, які захищають Вашингтон: що таке ЗРК NASAMS і наскільки він ефективний проти російських ракетСистеми, які захищають Вашингтон: що таке ЗРК NASAMS і наскільки він ефективний проти російських ракет
Пальне для російських літаків, що бомбили Чернігів і Маріуполь, можуть готувати з «німецької» сировини – розслідуванняПальне для російських літаків, що бомбили Чернігів і Маріуполь, можуть готувати з «німецької» сировини – розслідування
Російських "мобиків" кидають на фронт майже без підготовки: "проводять навчання у білорусі через..."Російських "мобиків" кидають на фронт майже без підготовки: "проводять навчання у білорусі через..."
ЗСУ знищили понад 500 «мобілізованих» у російських колоніях – The InsiderЗСУ знищили понад 500 «мобілізованих» у російських колоніях – The Insider
Кулеба: Росію змусили повернутися до "зернової угоди", розмови про гарантії безпеки — намагання зберегти обличчяКулеба: Росію змусили повернутися до "зернової угоди", розмови про гарантії безпеки — намагання зберегти обличчя
Створення конкурентоспроможної військової промисловості далекі від російських реалій – ISWСтворення конкурентоспроможної військової промисловості далекі від російських реалій – ISW
ЗСУ ліквідували ще 800 російських військових та багато ворожої техніки: свіже зведення ГенштабуЗСУ ліквідували ще 800 російських військових та багато ворожої техніки: свіже зведення Генштабу
Последние новости
Подгружаем последние новости