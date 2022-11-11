"Здали Херсон, здадуть і Москву": росіянка розкритикувала втечу армії рф з Херсона, фото

У росії знайшлися незгодні з тим, що окупанти залишили територію українського Херсону.

Так, у російській Пермі навпроти символічних лав "влада" активістка вирішила влаштувати одиночний пікет проти "зрадливої ??здачі Херсона", про це повідомляється в телеграм-каналі «Молотов!».

Силовики Росії затримали активістку з плакатом «Здали Херсон, здадуть і Москву».

Як тільки підійшли поліцейські, росіянка перерізала руку зі словами - "Це кров російських людей".

Першої допомоги від поліцейських "фанатка руського миру" не дочекалася, тому її посадили в "буханку" чекати медиків швидкої допомоги.

На горе-активістку в результаті склали протокол про дискредитацію російської армії.

Тим часом Збройні сили України зайшли до центру Херсона – відповідні відео та фото з'явилося в українських ЗМІ.

У головному управлінні розвідки офіційно підтвердили визволення Херсона.

«Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії», – йдеться у повідомленні ГУР у Telegram.

Тим часом "Укрпошта" анонсувала поштовий випуск "Херсон – це Україна". Набір буде включати марки, художній конверт і листівку.