Пєсков їздив до окупованого Луганська навчати пресслужби та ЗМІ

В адміністрації російського президента заявили, що «рот» Путіна повернувся до Росії сьогодні вночі, інформує ZN.ua.

Пєсков їздив до окупованого Луганська навчати пресслужби та ЗМІ
© Офіційний сайт Кремля

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков відвідав окупований Луганськ. Про це повідомив перший заступник глави адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко, пишуть росЗМІ.

Вказано, що в українському місті, яке вже понад вісім років перебуває під російською окупацією, Пєсков нібито проводив навчання для пресслужб та ЗМІ. За словами Кірієнка, «рот» Путіна повернувся до Росії вночі, 9 листопада.





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