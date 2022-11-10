Пєсков їздив до окупованого Луганська навчати пресслужби та ЗМІ

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков відвідав окупований Луганськ. Про це повідомив перший заступник глави адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко, пишуть росЗМІ.

Вказано, що в українському місті, яке вже понад вісім років перебуває під російською окупацією, Пєсков нібито проводив навчання для пресслужб та ЗМІ. За словами Кірієнка, «рот» Путіна повернувся до Росії вночі, 9 листопада.