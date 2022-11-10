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2022-11-10
Пєсков їздив до окупованого Луганська навчати пресслужби та ЗМІ
В адміністрації російського президента заявили, що «рот» Путіна повернувся до Росії сьогодні вночі, інформує
© Офіційний сайт Кремля
Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков відвідав окупований Луганськ. Про це повідомив перший заступник глави адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко,
Вказано, що в українському місті, яке вже понад вісім років перебуває під російською окупацією, Пєсков нібито проводив навчання для пресслужб та ЗМІ. За словами Кірієнка, «рот» Путіна повернувся до Росії вночі, 9 листопада.
Юлія Москаленко, ZN.ua