Українські льотчики навчатимуться на шведських винищувачах JAS 39 Gripen

Про надання техніки поки не йдеться.

Українські льотчики зможуть пройти тренування на шведських винищувачах JAS 39 Gripen, однак про надання техніки мова поки не йде. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише видання Sweden Posten, інформує ZN.ua.

Українські льотчики навчатимуться на шведських винищувачах JAS 39 Gripen
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За словами Йонсона, кілька досвідчених українських льотчиків зможуть потренуватися на тренажерах, а після цього випробувати Gripen безпосередньо. Також він уточнив, що йдеться про "ознайомчу програму".

"Це дає Україні основу для майбутніх рішень щодо оснащення своєї оборони. Вони інвестують у зміцнення своїх можливостей у довгостроковій перспективі", – сказав Йонсон.

Місце і час навчання тримається в таємниці. Якщо воно проходитиме у Швеції, то найімовірніше, що у комуні Сутенес, де вже проходило навчання іноземних льотчиків.

Водночас Йонсон підкреслив, що шість ескадрилей JAS 39 Gripen, які зараз перебувають на озброєнні Сил оборони Швеції, потрібні країні для власних оборонних потреб, тому Швеція не може передати Україні жоден зі своїх винищувачів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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