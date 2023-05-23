Верещук закликала іноземні уряди не відправляти дітей до тимчасово окупованого Криму

За її словами, росіяни можуть використати їх як живий щит.

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до іноземних урядів із закликом не відправляти дітей зі своїх країн до тимчасово окупованого Криму на відпочинок, адже росіяни можуть використовувати цивільне населення, як живий щит для оборони півострова. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

Верещук закликала іноземні уряди не відправляти дітей до тимчасово окупованого Криму
© Василь Артюшенко, ZN.UA

"Я звертаюся до урядів іноземних держав та прошу вжити невідкладних заходів, аби їхні громадяни і тим паче діти не перебували на територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією", — зазначила віцепрем’єрка.

Водночас вона зауважила, що поки не володіє точною інформацію про те, чи вже є країни, які готові відправити своїх дітей на тимчасово загарбаний РФ півострів: "Ні, у нас немає такої інформації. Але я знаю, що Росія активно пропагує такий літній відпочинок, створює відповідні умови. Я ще раз скажу, що це створення живого щита, особливо перед контрнаступом, перед діями, які будуть вчиняти наші Збройні сили".

Віцепрем’єр-міністр вкотре наголосила на тому, що колаборанти та зрадники обов'язково понесуть відповідальність, а також порадила російським колонізаторам добровільно залишити Крим ще до його звільнення. "Щодо колонізаторів, ми зараз напрацьовуємо те, якою буде відповідальність, але дійсно я вже раджу виїжджати, бо визволення точно буде", — додала вона.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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