Пєсков: Передумов для діалогу щодо України немає

Водночас речник російського диктатора відзначив, що "навколо все більше міркувань про мирний процес".

Пресекретар президента Росії Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що наразі переговори між Росією та Україною неможливі. Про це повідомляє пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує ZN.ua.

Пєсков: Передумов для діалогу щодо України немає
© Офіційний сайт Кремля

"Передумов для діалогу щодо України немає, хоча навколо все більше поки що абстрактних, але міркувань про мирний процес" – зазначив Пєсков.

Раніше спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявляв, що хоча для України і Росії існує «багато труднощів» для того, щоб сісти за стіл переговорів, жодна зі сторін "не закрила двері" для діалогу. На його думку, сторони "не повністю позбавлені консенсусу".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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