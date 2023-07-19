Українських пілотів на F-16 навчатиме приватна компанія

Тренування відбуватимуться в Румунії.

Приватна компанія Draken International розпочала набір інструкторів літаків F-16 для навчання українських льотчиків у Румунії. В оголошенні про прийом на роботу компанія пише, що військові інструктори працюватимуть на військовій базі Борча-Фетешті, інформує ZN.ua.

Українських пілотів на F-16 навчатиме приватна компанія
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Також для центру підготовки льотчиків компанія наймає інші категорії персоналу - зокрема техніків, електриків та інших фахівців з авіоніки. Кандидати повинні мати не менше 5 років досвіду роботи, пов’язаного з літаками F-16. Найняті на роботу люди пробудуть у Румунії від 3 до 19 місяців.

Спочатку навчання складатиметься з тестування та відбору українських кадрів, уроків мови, а згодом передбачена теоретична та практична підготовка. Мета програми полягає в тому, щоб українські пілоти отримали базові навички для польотів й обслуговування літаків F-16.

Як відомо, компанія Draken International має контракт з урядом США на виконання ролі умовного противника в навчаннях Повітряних сил і Військово-морського флоту. Також компанія займається підготовкою льотчиків на бойових літаках.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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