Данія впродовж літа навчатиме українських танкістів на Leopard 1

Техніка надійде до ЗСУ ближче до осені.

Військові інструктори з Данії протягом літа готуватимуть українські екіпажі на танках Leopard 1. Про це міністерство оборони європейської країни повідомляє на офіційному сайті , інформує ZN.ua .

Відомо, що данські інструктори працюють із квітня та продовжуватимуть роботу протягом усього літа. Навчання українців відбувається у тісній співпраці з німецькими солдатами та працівниками промисловості у Німеччині.

Також нещодавно данський генерал-майор Арпе Нільсен та сержант-майор Хеннінг Бек проінспектували інструкторів з Данії, які зараз тренують українських танкістів на цих бойових машинах.

У травні цього року данські військові зазначали, що підготовка українських військовослужбовців на танках Leopard 1 займатиме близько місяця. Данія мала відправити для українських військових 80 танків такого типу.

Як відомо, йдеться про постачання Україні 80 танків Leopard 1A5DK після ремонту. Цю техніку викупила приватна німецька компанія FFG після того, як її остаточно зняли із озброєння данської армії у 2005 році.