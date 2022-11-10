Ворог не робить нам подарунків і жестів доброї волі — Зеленський

Радощі в інформаційному просторі щодо відходу окупаційних військ з Херсону зрозумілі, але емоції під час війни мають бути стриманими, адже ворог не збирається здавати позиції без бою. На цьому у традиційному вечірньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

«Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує, Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо», — пояснив президент.

Вн додав, що ЗСУ на півдні просуваються обережно, щоб контрнаступ відбувався з найменшими втратами, адже кожен крок по деокупації викликає спротив ворога і призводить до втрати життів українських захисників.

«Південь — потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком, дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику, для звільнення всієї української землі з найменшими втратами», — підкреслив Зеленський.

Він також зауважив, що не годуватиме ворога деталями наших операцій, зауваживши, що коли буде результат чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де — кожен це побачить.