Ворог не робить нам подарунків і жестів доброї волі — Зеленський

Президент закликав пам'ятати, що ворог підступний.

Ворог не робить нам подарунків і жестів доброї волі — Зеленський
© Офіс президента

Радощі в інформаційному просторі щодо відходу окупаційних військ з Херсону зрозумілі, але емоції під час війни мають бути стриманими, адже ворог не збирається здавати позиції без бою. На цьому у традиційному вечірньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

«Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує, Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо», — пояснив президент.

Вн додав, що ЗСУ на півдні просуваються обережно, щоб контрнаступ відбувався з найменшими втратами, адже кожен крок по деокупації викликає спротив ворога і призводить до втрати життів українських захисників.

«Південь — потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком, дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику, для звільнення всієї української землі з найменшими втратами», — підкреслив Зеленський.

Він також зауважив, що не годуватиме ворога деталями наших операцій, зауваживши, що коли буде результат чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де — кожен це побачить.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
Блок рекламы


Похожие новости
Україна працює над розширенням "зернової угоди" – ЗеленськийУкраїна працює над розширенням "зернової угоди" – Зеленський
Менше число новин не означає зниження інтенсивності боїв: Зеленський окреслив ситуацію на фронтіМенше число новин не означає зниження інтенсивності боїв: Зеленський окреслив ситуацію на фронті
Не може бути ефективної кліматичної політики без миру – ЗеленськийНе може бути ефективної кліматичної політики без миру – Зеленський
Зеленський обговорив з представницею США при ООН потреби УкраїниЗеленський обговорив з представницею США при ООН потреби України
В Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан: Зеленський вніс законопроектВ Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан: Зеленський вніс законопроект
Зеленський не виключив ухвалення нових рішень щодо націоналізаціїЗеленський не виключив ухвалення нових рішень щодо націоналізації
"Ізраїль може послабити свого основного ворога": Пінчук просить Єрусалим допомогти Україні зброєю та системами ППО"Ізраїль може послабити свого основного ворога": Пінчук просить Єрусалим допомогти Україні зброєю та системами ППО
Рішення про передачу у власність держави п'яти приватних компаній ухвалила Ставка — ЗеленськийРішення про передачу у власність держави п'яти приватних компаній ухвалила Ставка — Зеленський
США, Чехія та Нідерланди надали Україні 90 танків Т-72: Зеленський подякував партнерамСША, Чехія та Нідерланди надали Україні 90 танків Т-72: Зеленський подякував партнерам
Коли хтось думає про переговори, не шукає шляхів обманути всіх навколо – ЗеленськийКоли хтось думає про переговори, не шукає шляхів обманути всіх навколо – Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости