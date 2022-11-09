Північна Корея знову запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Північна Корея в середу, 9 листопада, запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Східного моря. Про це заявили військові Південної Кореї, повідомляє Yonhap .

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що було зафіксовано запуск з району Сукчон, провінція Південний Пхеньян , приблизно о 15:31.

Остання провокація Північної Кореї сталася в той час, коли триває підрахунок голосів на проміжних виборах до Конгресу США .

Ракета пролетіла 290 км з максимальною швидкістю 6 Махів і впала на безлюдний острів у водах біля узбережжя провінції Південний Хамгьон.

Також військові Південної Кореї повідомили, що виявили кілька військових літаків КНДР , які пролітали навколо зони падіння ракети.

«Південна Корея і США провели спільну зустріч і обмінялися деталями ситуації після того, як Північна Корея запустила балістичну ракету, а також підтвердили зміцнення спільних оборонних позицій проти загроз і провокацій Північної Кореї», - йдеться в заяві військових Південної Кореї.