Північна Корея знову запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Остання провокація сталася в той час, коли триває підрахунок голосів на проміжних виборах до Конгресу США, інформує ZN.ua.

Північна Корея знову запустила балістичну ракету в бік Східного моря
© Getty Images

Північна Корея в середу, 9 листопада, запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Східного моря. Про це заявили військові Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що було зафіксовано запуск з району Сукчон, провінція Південний Пхеньян, приблизно о 15:31.

Остання провокація Північної Кореї сталася в той час, коли триває підрахунок голосів на проміжних виборах до Конгресу США.

Ракета пролетіла 290 км з максимальною швидкістю 6 Махів і впала на безлюдний острів у водах біля узбережжя провінції Південний Хамгьон.

Також військові Південної Кореї повідомили, що виявили кілька військових літаків КНДР, які пролітали навколо зони падіння ракети.

«Південна Корея і США провели спільну зустріч і обмінялися деталями ситуації після того, як Північна Корея запустила балістичну ракету, а також підтвердили зміцнення спільних оборонних позицій проти загроз і провокацій Північної Кореї», - йдеться в заяві військових Південної Кореї.

«Серія запусків північнокорейських балістичних ракет є серйозним актом провокації, який шкодить миру і стабільності на Корейському півострові та міжнародному співтовариству, а також є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН», - додав Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, закликавши Пхеньян припинити подібні провокації.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Північна Корея шитиме форму для військових РФ - ЗМІПівнічна Корея шитиме форму для військових РФ - ЗМІ
Доти та окопи до моря: з'явилися знімки позицій окупантів під ХерсономДоти та окопи до моря: з'явилися знімки позицій окупантів під Херсоном
Північна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Жовтого моряПівнічна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Жовтого моря
Південна Корея підняла близько 80 винищувачів після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДРПівденна Корея підняла близько 80 винищувачів після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДР
Росія запустила «Булаву» по своєму полігонуРосія запустила «Булаву» по своєму полігону
«Суд» Севастополя визнав загиблими 17 моряків з крейсера «Москва»«Суд» Севастополя визнав загиблими 17 моряків з крейсера «Москва»
Коломойський знову відвідав Національне антикорупційне бюроКоломойський знову відвідав Національне антикорупційне бюро
Знову понад 700 окупантів та багато техніки: втрати окупантів за добу в УкраїніЗнову понад 700 окупантів та багато техніки: втрати окупантів за добу в Україні
Північна Корея випустила 23 ракети, викликавши повітряну тривогу на ПівдніПівнічна Корея випустила 23 ракети, викликавши повітряну тривогу на Півдні
Антонівський міст у Херсоні знову під ударами українських HIMARSАнтонівський міст у Херсоні знову під ударами українських HIMARS
Последние новости
Подгружаем последние новости