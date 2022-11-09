"Росія фактично перетворилася на васала Китая": названо місяць, який стане критичним для Путіна

володимир путін і Сі Цзіньпін

Саміт "Великої двадцятки" стане моментом істини в плані позиції Китаю щодо країни-терориста Росії.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв’ю Obozrevatel.

Клімкін нагадав, що що і канцлер Німеччини Олаф Шольц, і німецька делегація розмовляли з президентом Сі, і з китайцями про загрозу використання ядерної зброї.

«Якщо загроза використання ядерної зброї стане реальною, то всі країни навколо Китаю – Японія, Корея, Індонезія, можливо, В’єтнам і Тайвань, які мають інтелектуальні, технологічні і фінансові ресурси для того, щоб стати ядерними протягом декількох років, можуть фундаментально змінити безпекову ситуацію навколо Китаю. І китайцям це однозначно не потрібно. Тому вони будуть говорити з російським режимом», - пояснив Клімкін.

Китай, Сі Цзіньпін, КНР

За його словами, якщо почнеться розповсюдження ядерної зброї, відкриється ящик Пандори.

«Як ми бачимо, китайці спочатку хочуть погодити свою позицію з ключовими європейськими країнами, одночасно вони розмовляють з американцями. І потім будуть розмовляти з американцями на більш високому рівні», - каже Клімкін.

Екс-міністр вважає, що саміт G-20 на Балі стане кульмінацією і визначить китайську позицію. За словами Клімкіна, якоюсь мірою китайці будуть грати в спільну гру, а в якій із Заходом загалом і США зокрема.

Відповідаючи на питання, чи може Китай зменшити економічну допомогу росії, не купляючи російску нафту, Клімкін зазначив, що у китайців є суттєвий дисконт від світової ціни.

По суті, каже екс-міністр, росія їх спонсорує, ставши фактично васалом Китая.

володимир путін і Сі Цзіньпін

«Грудень буде критичною точкою. Можливо, точкою неповернення для російського режиму. Якщо вдасться ефективно реалізувати схему обвалення ціни на російську нафту», - впевнений Клімкін.

Колишній міністр вважає, що наступний рік для росії буде дуже непростим у фінансовому плані, оскільки її бюджет залежить від ціни нафти і газу, від нафтових та газових надходжень.

«У точці неповернення тут перебуває і Путін. Якщо Китай домовиться із Заходом і США про хоча б часткову спільну стратегію, то це буде означати принципово іншу ситуацію для президента РФ», - каже Клімкін.


Катерина Петренко, politeka.net





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