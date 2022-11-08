Росіяни відбирають українські паспорти в жителів Запорізької області – Генштаб

На Херсонщині окупанти нищать енергетичну інфраструктуру та демонтують вежі мобільного зв’язку, інформує ZN.ua.

Росіяни відбирають українські паспорти в жителів Запорізької області – Генштаб
Фото ілюстративне
© OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Російські війська змушують жителів тимчасово зайнятих ними Мелітопольського й Михайлівського районів Запорізької області отримувати паспорти РФ. Ворожі солдати також відбирають у місцевих українські паспорти та погрожують людям переселенням. Про це пише Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Тим часом на Херсонщині окупанти продовжують мародерствувати й нищити об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, вони далі демонтують і вивозять обладнання та вежі мобільного зв?язку наших операторів. У районі міста Берислав противник підірвав лінії електропередач і устаткування сонячної електростанції.

Крім цього, військові РФ вивезли всі художні цінності, меблі й обладнання з Херсонського обласного музею Шовкуненка.


Максим Царук, ZN.ua





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