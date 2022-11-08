Окупанти розікрали коньячний завод Таврія в Новій Каховці, ймовірно забрали найцінніше
Майже всю ніч з підприємства виїздив транспорт, накритий брезентом, інформує
З коньячного заводу "Таврія", що розташований у захопленій Новій Каховці на Херсонщині, російські загарбники вночі вивозили якісь вантажі. Про це
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"Коньячний завод "Таврія" в Новій Каховці розбирається і вивозиться в Росію. Все обладнання і продукцію вантажать у вантажівки і відправляють в рашку", - зазначала одна з дописувачів.
Міський голова Нової Каховки частково підтвердив ці повідомлення.
«Заїхало на завод дуже багато транспорту. Як мені повідомили, майже всю ніч транспорт з території підприємства виїздив і вивозив накриті брезентом вантажі», – зазначив міський голова.
Він припускає, що викрасти російські загарбники могли з підприємства автоматичні лінії розливу та найбільшу цінність – спирти для унікального колекційного коньяку.
Нагадаємо, дім марoчних кoньяків «Таврія» - oдне з ключoвих винoрoбних підприємств України. Кoньяки "Таврія" вирoбляються за класичнoю технoлoгією з дистиляцією спиртів в апаратах шарантськoгo типу. Експoртні ринки кoмпанії: Естoнія, Литва, Німеччина, Ізраїль, Китай, Білoрусь, Канада, Ізраїль, Німеччина, Китай, Тайвань, Іспанія, всього - понад 15 країн світу.
ДМК "Таврія" першим в Україні випустив на ринoк крафтoві кoньяки і вина. Компанія ПРАТ "ДМК"ТАВРІЯ" зареєстрована в жовтні 1998 року.
З 1970 по 2011 роки продукція ДМК "Таврія" отримала на Міжнародних дегустаційних конкурсах та виставках 108 золотих, 94 срібних, 38 бронзових медалі, 4 спеціальні нагороди «Зірка Продекспо» та 9 Гран-Прі.
Наприклад, жоден із українських коньяків не зміг повторити успіх марки "Асканія", яка 2008 року була відзначена дипломом на одному з трьох найпрестижніших у світі дегустаційних конкурсів — International Wine & Spirit Challenge у Лондоні.
Колекційний коньяк "Імперіал", гордість виноробів "Таврії", нагороджений Золотою медаллю на 11-му щорічному конкурсі San Francisco World Spirits Competition 2011.