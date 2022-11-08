Окупанти розікрали коньячний завод Таврія в Новій Каховці, ймовірно забрали найцінніше

Майже всю ніч з підприємства виїздив транспорт, накритий брезентом, інформує ZN.ua.

Окупанти розікрали коньячний завод Таврія в Новій Каховці, ймовірно забрали найцінніше
© Андрій Товстиженко, DT.UA

З коньячного заводу "Таврія", що розташований у захопленій Новій Каховці на Херсонщині, російські загарбники вночі вивозили якісь вантажі. Про це Укрінформ розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, коментуючи повідомлення соцмереж щодо розграбування підприємства російськими загарбниками.

На такі коментарі, зокрема, звернуло увагу видання "Нова Каховка City".

"Коньячний завод "Таврія" в Новій Каховці розбирається і вивозиться в Росію. Все обладнання і продукцію вантажать у вантажівки і відправляють в рашку", - зазначала одна з дописувачів.

Міський голова Нової Каховки частково підтвердив ці повідомлення.

«Заїхало на завод дуже багато транспорту. Як мені повідомили, майже всю ніч транспорт з території підприємства виїздив і вивозив накриті брезентом вантажі», – зазначив міський голова.

Він припускає, що викрасти російські загарбники могли з підприємства автоматичні лінії розливу та найбільшу цінність – спирти для унікального колекційного коньяку.

Нагадаємо, дім марoчних кoньяків «Таврія» - oдне з ключoвих винoрoбних підприємств України. Кoньяки "Таврія" вирoбляються за класичнoю технoлoгією з дистиляцією спиртів в апаратах шарантськoгo типу. Експoртні ринки кoмпанії: Естoнія, Литва, Німеччина, Ізраїль, Китай, Білoрусь, Канада, Ізраїль, Німеччина, Китай, Тайвань, Іспанія, всього - понад 15 країн світу.

ДМК "Таврія" першим в Україні випустив на ринoк крафтoві кoньяки і вина. Компанія ПРАТ "ДМК"ТАВРІЯ" зареєстрована в жовтні 1998 року.

З 1970 по 2011 роки продукція ДМК "Таврія" отримала на Міжнародних дегустаційних конкурсах та виставках 108 золотих, 94 срібних, 38 бронзових медалі, 4 спеціальні нагороди «Зірка Продекспо» та 9 Гран-Прі.

Наприклад, жоден із українських коньяків не зміг повторити успіх марки "Асканія", яка 2008 року була відзначена дипломом на одному з трьох найпрестижніших у світі дегустаційних конкурсів — International Wine & Spirit Challenge у Лондоні.

Колекційний коньяк "Імперіал", гордість виноробів "Таврії", нагороджений Золотою медаллю на 11-му щорічному конкурсі San Francisco World Spirits Competition 2011.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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