Макрон оголосив про неминучість переговорів між Україною та росією: на чиїх умовах

Макрон оголосив про неминучість переговорів між Україною та росією: на чиїх умовах

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за переговори між Україною та Росією, уточнивши, на чиїх умовах вони мають відбуватися.

Так, французький президент під час прес-конференції в Єгипті на саміті COP27 повідомив, що Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.

Але це слід "зробити в рамках умов та у терміни, які будуть обрані Україною".

«Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів», — заявив французький президент.

переговори між Україною та РФ

Макрон також нагадав про відключення електроенергії та води, які зазнають українці у зв'язку з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі.

"Нинішній контекст не дозволяє давати оперативні роз'яснення щодо цього", - додав Еммануель Макрон.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не відмовляється від переговорів із РФ за умови, що країна-агресор виведе війська з України.

Подоляк підкреслив, що переговорна позиція України відома і відкрита: спочатку Росія виводить війська з України, а далі все інше.

російська техніка, колона, окупанти

«Чи готовий Путін? Очевидно, що ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: говоритимемо з наступним лідером Росії», - пояснив Подоляк.

Тим часом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті G20.

Найімовірніше український лідер виступить онлайн, розповів українським ЗМІ його речник Сергій Никифоров.


Катерина Петренко, politeka.net





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