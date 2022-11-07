Труханова закликають демонтувати в Одесі вивіски російською мовою

Вивіски в Одесі, які написані лише недержавною мовою мають бути демонтовані або замінені. Заявляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у зверненні до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомляє його пресслужба на своїй сторінці у Facebook.

"Повторно звернувся до одеського міського голови Геннадія Труханова щодо необхідності демонтажу вивісок, табличок, інших носіїв інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами, які розміщені лише недержавною мовою", – йдеться у повідомленні.

Також у листі Уповноваженого на адресу одеського міського голови йдеться про необхідність внесення до правил благоустрою міста норм про те, що інформація на таких вивісках та інших носіях в обов’язковому порядку має подаватися державною мовою із можливістю за потреби дублювання іншими мовами.