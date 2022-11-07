Труханова закликають демонтувати в Одесі вивіски російською мовою

Мовне питання є одним із головних у веденні Російською Федерацією війни проти України, інформує ZN.ua.

Труханова закликають демонтувати в Одесі вивіски російською мовою
© Геннадій Труханов / Facebook

Вивіски в Одесі, які написані лише недержавною мовою мають бути демонтовані або замінені. Заявляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у зверненні до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомляє його пресслужба на своїй сторінці у Facebook.

"Повторно звернувся до одеського міського голови Геннадія Труханова щодо необхідності демонтажу вивісок, табличок, інших носіїв інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами, які розміщені лише недержавною мовою", – йдеться у повідомленні.

Також у листі Уповноваженого на адресу одеського міського голови йдеться про необхідність внесення до правил благоустрою міста норм про те, що інформація на таких вивісках та інших носіях в обов’язковому порядку має подаватися державною мовою із можливістю за потреби дублювання іншими мовами.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесі готують до знесення пам'ятник Катерині: що відбувається, фотоВ Одесі готують до знесення пам'ятник Катерині: що відбувається, фото
"Прямо зараз моя країна знищує Україну": Земфіра виступила зі сміливою промовою, відео"Прямо зараз моя країна знищує Україну": Земфіра виступила зі сміливою промовою, відео
У столиці хочуть перейменувати площу Перемоги та демонтувати обеліскУ столиці хочуть перейменувати площу Перемоги та демонтувати обеліск
Іранські вчителі закликають до загальнонаціонального страйку на знак протесту проти вбивств та затримання учнівІранські вчителі закликають до загальнонаціонального страйку на знак протесту проти вбивств та затримання учнів
Чотири країни закликають ООН розслідувати використання Росією іранських безпілотниківЧотири країни закликають ООН розслідувати використання Росією іранських безпілотників
Зеленський пояснив, чому деякі діячі в Європі все ще закликають «зрозуміти Росію»Зеленський пояснив, чому деякі діячі в Європі все ще закликають «зрозуміти Росію»
На Львівщині та Полтавщині закликають зменшити енергоспоживанняНа Львівщині та Полтавщині закликають зменшити енергоспоживання
Жителів Херсонщини закликають не «евакуюватися» до РФ, як того хочуть окупантиЖителів Херсонщини закликають не «евакуюватися» до РФ, як того хочуть окупанти
Башкирські партизани замість війни в Україні закликають чоловіків до боротьби за вихід зі складу РФБашкирські партизани замість війни в Україні закликають чоловіків до боротьби за вихід зі складу РФ
У Німеччині звільнили голову управління кібербезпеки: перевіряють зв’язки з російською розвідкоюУ Німеччині звільнили голову управління кібербезпеки: перевіряють зв’язки з російською розвідкою
Последние новости
Подгружаем последние новости