РФ пошкодила в Одесі 25 пам’яток архітектури
На місцях атаки працюють експерти.
Російські окупаційні війська в ніч на 23 липня пошкодили в Одесі, за попередньою інформацією, 25 пам’яток архітектури, заявив глава Одеської ОВА Олег Кіпер у
Серед них будівлі XIX-XX сторіччя:
- Будинок Чижевича;
- Будинок Папудової;
- Будинок Заблудовського;
- Будинок Гагаріна;
- Будинок Януша;
- Будинок Жданової ;
- Будинок Рассель дель Турко;
- Будинок Масса;
- Особняк Манук-Бея;
- Будинок Ковалевського;
- Будинок Порро;
- Будинок Машевського
За його словами, окупанти навмисно завдали ракетних ударів по історичному центрі Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО, інформує
"Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдам!", - зазначив Кіпер.
На місцях ракетних ударів РФ працюють експерти.
У ніч на неділю Одеса знову зазнала серйозного ракетного обстрілу з боку росіян. Ракети пошкодили та зруйнували об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхівки та приватні житлові будинки, а також автомобілі. Унаслідок ворожого обстрілу загинула людина та ще 22 було поранено, з них – чотири дитини.