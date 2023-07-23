РФ пошкодила в Одесі 25 пам’яток архітектури

На місцях атаки працюють експерти.

Російські окупаційні війська в ніч на 23 липня пошкодили в Одесі, за попередньою інформацією, 25 пам’яток архітектури, заявив глава Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Серед них будівлі XIX-XX сторіччя:

Будинок Чижевича;

Будинок Папудової;

Будинок Заблудовського;

Будинок Гагаріна;

Будинок Януша;

Будинок Жданової ;

Будинок Рассель дель Турко;

Будинок Масса;

Особняк Манук-Бея;

Будинок Ковалевського;

Будинок Порро;

Будинок Машевського

За його словами, окупанти навмисно завдали ракетних ударів по історичному центрі Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО, інформує ZN.ua .

"Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдам!", - зазначив Кіпер.

На місцях ракетних ударів РФ працюють експерти.

У ніч на неділю Одеса знову зазнала серйозного ракетного обстрілу з боку росіян. Ракети пошкодили та зруйнували об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхівки та приватні житлові будинки, а також автомобілі. Унаслідок ворожого обстрілу загинула людина та ще 22 було поранено, з них – чотири дитини.