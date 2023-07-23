Генсек Ради Європи прокоментувала нічний масований удар по Одесі

«Я рішуче засуджую сьогоднішню атаку на цивільні та релігійні об’єкти в Одесі. Ці варварські акти мають бути припинені», – написала Пейчинович-Бурич.
I condemn in the strongest possible terms today’s attack against civilian & religious sites in Odessa. These barbaric acts must stop/Je condamne avec la plus grande fermet? l’attaque d’aujourd’hui contre des sites civils et religieux ? Odessa. Ces actes barbares doivent s’arr?ter
Росіяни вдарили по Одещині щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували «Калібри», «Онікси», Х-22, а також «Іскандер-К» та балістичні «Іскандер-М».
За даними поліції, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 22 – дістали поранення. Серед поранених четверо дітей. До лікарень міста шпиталізовано 14 одеситів, зокрема троє дітей. У місті пошкоджено понад 40 будівель.