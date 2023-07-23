Масований удар по Одесі: в ОВА розповіли про стан постраждалих

17-річний хлопець перебуває у важкому стані.

Унаслідок масованої ракетної атаки на Одесу в ніч на 23 липня до лікарень міста було госпіталізовано 17 постраждалих, з них – троє дітей (12-ти та двоє 17-ти років), зазначив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram , інформує ZN.ua .

"Станом на 11:00 у міських лікарнях перебувають троє постраждалих, серед яких 17-річний хлопець. Його стан стабільно важкий. Він знаходиться у реанімації", - наголосив глава ОВА.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.