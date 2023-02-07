Одесі вже передали 82 генератори й планують виділити кошти на закупівлю пального – Шмигаль

В Одесу вже доставили 82 генератори для забезпечення потреб міста та району в електроенергії на тлі масштабної аварії на підстанції, пошкодженій російськими військами. Також на наступному засіданні Кабмін планує ухвалити рішення щодо виділення області коштів на закупівлю пального для роботи переданих дизельних генераторів, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За даними очільника Одеської ОВА Максима Марченка, регіон уже отримав 39 генераторів від Державної служби з надзвичайних ситуацій, 31 – від енергетичного хабу й 12 – від компанії ДТЕК. Наразі триває процес їхнього встановлення. Міністр енергетики Герман Галущенко додав, що в понеділок уряд передасть області й додаткове обладнання.

Шмигаль зазначив, що уряд має намір розглянути пропозицію Марченка щодо спрямування Одесі додаткових грошей на закупівлю дизельного палива з резервного фонду й підтримати його – може йтися про 30 мільйонів гривень. За словами прем’єра, це має дати можливість запустити всі наявні на Одещині генератори, що допоможе знизити навантаження на мережу й виділити більше електроенергії для населення.