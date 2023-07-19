Глава МЗС Німеччини відреагувала на ракетний удар РФ по Одесі

Бербок заявила, що кожна путінська бомба завдає удару по найбідніших людях у світі.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок засудила російські атаку в ніч на 19 липня на Одеську область, інформує ZN.ua .

© МЗС України

"Путін не лише знищив Чорноморську зернову ініціативу. Тепер, другу ніч поспіль, він бомбить портове місто Одеса. Він позбавляє світ будь-якої надії на українське зерно. Кожна його бомба також завдає удару по найбідніших людях у світі", - зазначила Бербок у Twitter.

За її словами, навіть якщо маршрут через Чорне море навряд чи можна буде замінити, ФРН підтримує Зеленського та Україну в пошуку альтернативних транспортних шляхів.

"Наприклад, через "Шляхи солідарності" ЄС з річкового, залізничного та автомобільного транспорту", - додала міністерка.

Нагадаємо, що у понеділок, 17 липня, Росія заявила про припинення дії "зернової угоди", яка проіснувала майже рік. Президент України Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на заяву Росії про вихід із "зернової угоди", Україна може продовжити експорт зерна.