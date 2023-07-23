Глава МЗС України закликав світ відреагувати на варварську атаку РФ по Одесі

Кулеба заявив, що це найбільша в історії атака на великий порт.

Глава МЗС України закликав держави і міжнародні організації засудити російську ракетну атаку на Одесу, інформує ZN.ua.

"Російські ракети вбивають людей і руйнують культові місця Одеси, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Найбільша в історії атака на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки, є атакою на все світове співтовариство. Я закликаю всі держави та організації засудити цей варварський військовий злочин", - зазначив Кулеба в Twitter.

Росіяни вдарили по Одеській області щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували "Калібри", "Онікси", Х-22, а також "Іскандер-К" та балістичні "Іскандер-М"

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Анна Конюченко, ZN.ua





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