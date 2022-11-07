Боротьба за Центральну Азію: заступник держсекретаря США відвідає Туркменістан, Узбекистан та Казахстан

Представник Держдепартаменту Доналд Лу висловить відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності цих країн, інформує ZN.ua.

Боротьба за Центральну Азію: заступник держсекретаря США відвідає Туркменістан, Узбекистан та Казахстан

Заступник держсекретаря у справах Південної та Центральної Азії Дональд Лу відвідає Туркменістан, Узбекистан та Казахстан 6-11 листопада, щоб підтвердити відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності цих країн.

Про майбутню поїздку повідомив у неділю Держдепартамент, пише "Голос Америки".

У Туркменістані заступник держсекретаря Лу зустрінеться із випускниками програми обміну. Він також проведе зустрічі з високопоставленими офіційними особами, щоб обговорити партнерство з низки двосторонніх та регіональних питань.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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