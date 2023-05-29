Лукашенко запропонував Казахстану вступити в союз із Білоруссю та РФ – щоб була «ядерна зброя на всіх»

Білоруський диктатор відповів на критику з боку президента Токаєва

Білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко, який готується прийняти на своїй території російську ядерну зброю, відповів на критику президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про те, що Білорусь разом з Росією, маючи «союзну державу» та спільну ядерну зброю, є проблемою для інших держав Євразійського економічного союзу. Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, Лукашенко запропонував вступати до їхньої «союзної держави», щоб теж мати ядерну зброю, інформує ZN.ua.

Лукашенко запропонував Казахстану вступити в союз із Білоруссю та РФ – щоб була «ядерна зброя на всіх»
© Getty Images

«Ніхто не проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі ж тісні стосунки, як у нас із Російською Федерацією. Це дуже просто. У союз Білорусі з Росією треба вступати, і все: ядерна зброя буде на всіх», – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що 25 травня міністри оборони Росії Сєргєй Шойгу та Білорусі Віктор Хрєнін у Мінську підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Цього ж дня білоруський диктатор Лукашенко заявив, що розпочалося переміщення ядерної зброї.

В останньому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) порушується питання тези, що розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі означає ескалацію з боку Росії. Аналітики вважають, що мета угоди – закріпити фактичний військовий контроль над Білоруссю.


Стас Константинов, ZN.ua





Интересные новости
США в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в УкраїніСША в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні
За розстріл беззбройного мешканця Ірпеня судитимуть десантника зс рфЗа розстріл беззбройного мешканця Ірпеня судитимуть десантника зс рф
У ГУР розповіли про певну співпрацю з російськими добровольцями в Бєлгородській областіУ ГУР розповіли про певну співпрацю з російськими добровольцями в Бєлгородській області
Польща планує придбання підводних човнівПольща планує придбання підводних човнів
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський запропонував Раді ввести на пів століття санкції проти Ірану: Список обмеженьЗеленський запропонував Раді ввести на пів століття санкції проти Ірану: Список обмежень
У голосіївському районі через російську атаку дронами одна людина загинула, ще одна була пораненаУ голосіївському районі через російську атаку дронами одна людина загинула, ще одна була поранена
ГУР: Під час рейду в Бєлгородську область була зібрана важлива для розвідки інформаціяГУР: Під час рейду в Бєлгородську область була зібрана важлива для розвідки інформація
Ядерна зброя вже прямує до Білорусі — ЛукашенкоЯдерна зброя вже прямує до Білорусі — Лукашенко
Нідерланди озброять свої дрони MQ-9A Reaper ракетами Hellfire та бомбамиНідерланди озброять свої дрони MQ-9A Reaper ракетами Hellfire та бомбами
Україна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – ШольцУкраїна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – Шольц
Лукашенко провів дві години у Республіканській лікарні — ЗМІЛукашенко провів дві години у Республіканській лікарні — ЗМІ
США шукають можливості звільнити своїх громадян з полону в РФ: по допомогу звертаються до союзниківСША шукають можливості звільнити своїх громадян з полону в РФ: по допомогу звертаються до союзників
Євросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення ЄвропарламентуЄвросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення Європарламенту
Маємо бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки – ШмигальМаємо бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки – Шмигаль
Последние новости
Подгружаем последние новости