Лукашенко запропонував Казахстану вступити в союз із Білоруссю та РФ – щоб була «ядерна зброя на всіх»

Білоруський диктатор відповів на критику з боку президента Токаєва

Білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко, який готується прийняти на своїй території російську ядерну зброю, відповів на критику президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про те, що Білорусь разом з Росією, маючи «союзну державу» та спільну ядерну зброю, є проблемою для інших держав Євразійського економічного союзу. Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, Лукашенко запропонував вступати до їхньої «союзної держави», щоб теж мати ядерну зброю, інформує ZN.ua .

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«Ніхто не проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі ж тісні стосунки, як у нас із Російською Федерацією. Це дуже просто. У союз Білорусі з Росією треба вступати, і все: ядерна зброя буде на всіх», – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що 25 травня міністри оборони Росії Сєргєй Шойгу та Білорусі Віктор Хрєнін у Мінську підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Цього ж дня білоруський диктатор Лукашенко заявив, що розпочалося переміщення ядерної зброї.

В останньому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) порушується питання тези, що розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі означає ескалацію з боку Росії. Аналітики вважають, що мета угоди – закріпити фактичний військовий контроль над Білоруссю.