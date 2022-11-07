До зими в Ірпені зможуть замінити лише половину пошкоджених під час бойових дій вікон — мер

На заміну вікон в постраждалих внаслідок бойових дій багатоповерхових будинках Ірпеня потрібно півтора мільярда гривень, розповів ZN.UA мер міста Олександр Маркушин. За його словами в місті внаслідок обстрілів росіян постраждали 634 багатоквартирних будинки, з яких 515 потребують поточного ремонту (йдеться саме про вікна), 80 — чекають капітального ремонту, 39 — підлягають демонтажу.

Загалом на повне відновлення Ірпеня, за розрахунками Інвестради міста, потрібен мільярд доларів.

За словами Маркушина на поточний ремонт житлового фонду на разі було виділено 150 млн, що покриває лише 10% потреби. Ще 10% дофінансували волонтери та благодійні фонди.

«У результаті, з допомогою волонтерів і благодійних фондів нам удалося зробити 120 багатоквартирних будинків, покривши не 10, а 20% потреб ірпінців. Плюс найближчим часом (у листопаді! — ред.) ми отримаємо з Резервного фонду держбюджету ще 275 мільйонів, що дозволить закрити вікна ще 200 будинків. Таким чином, у планах до середини грудня відпрацювати 320 будинків із 515, а це вже значно більше половини», - зазначає мер.

Ще 100 віконних конструкцій для конкретних адрес надасть «Укрзалізниця», хоча установлюватимуть їх господарі за власний кошт.

При цьому він додає, що механізм узгодження фінансування з областю та Кабміном дуже затягує час виконання поставлених завдань. Водночас насамперед результат залежить від фінансування, яке через обласну адміністрацію йде з Резервного фонду державного бюджету.