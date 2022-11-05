Національний інститут раку буде реорганізований: що це означає для пацієнтів

Національний інститут раку зможе бути реорганізований у державне некомерційне підприємство. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві називають цю новину «відправною точкою системоутворюючих змін».

«Після реорганізації НІР зможе укладати договори за Програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), тобто отримувати державне фінансування на кожного пацієнта, якому надають відповідні послуги», - наголошують в МОЗ.

За новою схемою пацієнти самі будуть обирати, де їм отримувати медичні послуги, а медичний заклад створює для них найкращі умови, щоб конкурувати на ринку.

Після реорганізації інститут зможе:

самостійно затверджувати структуру та штатний розпис;

визначати способи використання отриманих за договором коштів;

кошти, які надходять на розрахунковий рахунок більше не зв’язані казначейськими процедурами та можуть переноситися на наступний рік;

гнучкіше надавати платні послуги;

самостійно визначати розмір оплати праці своїх працівників, а також системи мотивації співробітників у колективному договорі.

«Для пацієнтів це означатиме більше прозорості та суттєве зниження корупційної складової, адже відтепер жодних обмовок про те, що держава щось не закупила і ліків немає в наявності, стають нікчемними», - переконують в МОЗ.