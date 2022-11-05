Національний інститут раку буде реорганізований: що це означає для пацієнтів

Заклад стане державним некомерційним підприємством.

Національний інститут раку буде реорганізований: що це означає для пацієнтів
На Інститут раку чекає реорганізація
© facebook.com

Національний інститут раку зможе бути реорганізований у державне некомерційне підприємство. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві називають цю новину «відправною точкою системоутворюючих змін».

«Після реорганізації НІР зможе укладати договори за Програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), тобто отримувати державне фінансування на кожного пацієнта, якому надають відповідні послуги», - наголошують в МОЗ.

За новою схемою пацієнти самі будуть обирати, де їм отримувати медичні послуги, а медичний заклад створює для них найкращі умови, щоб конкурувати на ринку.

Після реорганізації інститут зможе:

  • самостійно затверджувати структуру та штатний розпис;
  • визначати способи використання отриманих за договором коштів;
  • кошти, які надходять на розрахунковий рахунок більше не зв’язані казначейськими процедурами та можуть переноситися на наступний рік;
  • гнучкіше надавати платні послуги;
  • самостійно визначати розмір оплати праці своїх працівників, а також системи мотивації співробітників у колективному договорі.

«Для пацієнтів це означатиме більше прозорості та суттєве зниження корупційної складової, адже відтепер жодних обмовок про те, що держава щось не закупила і ліків немає в наявності, стають нікчемними», - переконують в МОЗ.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпекиВикритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну
Блок рекламы


Похожие новости
Мобілізація в Україні: що означає зняття з військового облікуМобілізація в Україні: що означає зняття з військового обліку
Мобілізація в Україні: скільки буде ветеранів після війниМобілізація в Україні: скільки буде ветеранів після війни
Застосування ядерної зброї буде катастрофою для Путіна та Росії – БлінкенЗастосування ядерної зброї буде катастрофою для Путіна та Росії – Блінкен
WP: На саміті G20 напружений світ буде сподіватись на холодний розумWP: На саміті G20 напружений світ буде сподіватись на холодний розум
Масове поховання під Ізюмом: для ідентифікації тіл бракує ДНК родичівМасове поховання під Ізюмом: для ідентифікації тіл бракує ДНК родичів
Дронів буде більше: Росія та Іран посилюють співпрацюДронів буде більше: Росія та Іран посилюють співпрацю
Наступ на Крим: Буданов розкрив американцям терміни звільнення півострова та як це будеНаступ на Крим: Буданов розкрив американцям терміни звільнення півострова та як це буде
У Пентагоні повідомили, яка ситуація із ППО NASAMS для України: "Найближчим часом буде..."У Пентагоні повідомили, яка ситуація із ППО NASAMS для України: "Найближчим часом буде..."
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
"Буде дуже важко": ситуація на Херсонщині неприємно змінюється"Буде дуже важко": ситуація на Херсонщині неприємно змінюється
Последние новости
Подгружаем последние новости