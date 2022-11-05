Національний інститут раку буде реорганізований: що це означає для пацієнтів
Заклад стане державним некомерційним підприємством.
Національний інститут раку зможе бути реорганізований у державне некомерційне підприємство. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
У відомстві
«Після реорганізації НІР зможе укладати договори за Програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), тобто отримувати державне фінансування на кожного пацієнта, якому надають відповідні послуги», - наголошують в МОЗ.
За новою схемою пацієнти самі будуть обирати, де їм отримувати медичні послуги, а медичний заклад створює для них найкращі умови, щоб конкурувати на ринку.
Після реорганізації інститут зможе:
- самостійно затверджувати структуру та штатний розпис;
- визначати способи використання отриманих за договором коштів;
- кошти, які надходять на розрахунковий рахунок більше не зв’язані казначейськими процедурами та можуть переноситися на наступний рік;
- гнучкіше надавати платні послуги;
- самостійно визначати розмір оплати праці своїх працівників, а також системи мотивації співробітників у колективному договорі.
«Для пацієнтів це означатиме більше прозорості та суттєве зниження корупційної складової, адже відтепер жодних обмовок про те, що держава щось не закупила і ліків немає в наявності, стають нікчемними», - переконують в МОЗ.