ЗСУ вдарили по переправі та колоні окупантів у Херсонській області
Українські військові знищили шість паливозаправників армії РФ, інформує
Українські військові у суботу, 5 листопада, завдали ударів по переправі та вразили колону окупантів у районі населеного пункту Ольгівка, інформує Оперативне командування "Південь" у
"Протягом ночі наші ракетники та артилеристи завдавали ударів по позиціях ворога, логістичних центрах, районах зосередження живої сили та техніки окупантів. Виконано понад 70 вогневих завдань", - йдеться в повідомленні.
У Миколаївській області біля Нововасилівки ЗСУ знищили шість паливозаправників військ РФ. Втрати окупантів уточнюються.
Зазначається, що російські війська намагаються створити враження відступу з деяких територій.
"На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції", - наголосили в ОК "Південь".