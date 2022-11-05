ЗСУ вдарили по переправі та колоні окупантів у Херсонській області

Українські військові у суботу, 5 листопада, завдали ударів по переправі та вразили колону окупантів у районі населеного пункту Ольгівка, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Протягом ночі наші ракетники та артилеристи завдавали ударів по позиціях ворога, логістичних центрах, районах зосередження живої сили та техніки окупантів. Виконано понад 70 вогневих завдань", - йдеться в повідомленні.

У Миколаївській області біля Нововасилівки ЗСУ знищили шість паливозаправників військ РФ . Втрати окупантів уточнюються.

Зазначається, що російські війська намагаються створити враження відступу з деяких територій.

"На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції", - наголосили в ОК "Південь".