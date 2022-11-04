ОК «Схід»: Найгарячіша точка фронту — район Вугледара

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що сьогодні найважчі бої точаться на двох напрямках — на бахмутському та авдіївському. Проте є місце, де ситуація найскладніша — це район Вугледара. Про це він розповів під час телемарафону.

"Східний фронт залишається головним епіцентром війни. Зокрема, бахмутський та авдіївський напрямок, де ворог продовжує штурмові агресивні дії, завдає ударів з усіх видів ствольної артилерії, РСЗВ, танків, мінометів", - зазначив Череватий.

Він додав, що ЗСУ завдають ворогові удари у відповідь - і артилерією, і авіацією. Тривають також позиційні бої, є зміщення певних підрозділів, проте захисники не дозволяють противнику прорвати лінію оборони, інформує ZN.ua .

Що стосується району Вугледара, то там росіяни намагаються оточити позиції наших військових.