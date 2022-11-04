ОК «Схід»: Найгарячіша точка фронту — район Вугледара

Там окупанти намагаються оточити позиції ЗСУ.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що сьогодні найважчі бої точаться на двох напрямках — на бахмутському та авдіївському. Проте є місце, де ситуація найскладніша — це район Вугледара. Про це він розповів під час телемарафону.

"Східний фронт залишається головним епіцентром війни. Зокрема, бахмутський та авдіївський напрямок, де ворог продовжує штурмові агресивні дії, завдає ударів з усіх видів ствольної артилерії, РСЗВ, танків, мінометів", - зазначив Череватий.

Він додав, що ЗСУ завдають ворогові удари у відповідь - і артилерією, і авіацією. Тривають також позиційні бої, є зміщення певних підрозділів, проте захисники не дозволяють противнику прорвати лінію оборони, інформує ZN.ua.

Що стосується району Вугледара, то там росіяни намагаються оточити позиції наших військових.

"Декілька днів поспіль там йдуть бої районі населеного пункту Павлівка, складна ситуація, продовжуються позиційні бої, така от війна "мобільна". Наші підрозділи там тримаються і не дають ворогу пройти, як і на всій лінії фронту. Але ось саме там наразі йде найбільш гаряча та інтенсивна війна", - пояснив речник.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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