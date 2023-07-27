Війська РФ тренуються блокувати райони в Чорному морі та знищувати кораблі – Military Media Center
Відповідна підготовка активізувалася на тлі виходу Росії із "зернової угоди".
Російські військові зі складу надводних сил і морської авіації проходять навчання з блокування ділянок у Чорному морі та завдання ударів по суднам після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи,
"Збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України", – зазначили в повідомленні.
Там додали, що ворожа армія також продовжує покращувати систему оборони Криму, зокрема на армянському та перекопському напрямках, тобто поблизу адміністративної межі півострова з Херсонською областю.