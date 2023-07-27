Війська РФ тренуються блокувати райони в Чорному морі та знищувати кораблі – Military Media Center

Відповідна підготовка активізувалася на тлі виходу Росії із "зернової угоди".

Російські військові зі складу надводних сил і морської авіації проходять навчання з блокування ділянок у Чорному морі та завдання ударів по суднам після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи, пише Military Media Center, який координується Міністерством оборони України, інформує ZN.ua.

Війська РФ тренуються блокувати райони в Чорному морі та знищувати кораблі – Military Media Center
Фото ілюстративне
© Міністерство оборони РФ

"Збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України", – зазначили в повідомленні.

Там додали, що ворожа армія також продовжує покращувати систему оборони Криму, зокрема на армянському та перекопському напрямках, тобто поблизу адміністративної межі півострова з Херсонською областю.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІПутін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"
Викликає лють: Зеленський відреагував на скандал із відпочинком "слуги" Арістова на Мальдівах
Блок рекламы


Похожие новости
НАТО посилить спостереження та розвідку у Чорному моріНАТО посилить спостереження та розвідку у Чорному морі
Російський флот готується до бойових дій в Чорному морі – британська розвідкаРосійський флот готується до бойових дій в Чорному морі – британська розвідка
Клеверлі: Росія може здійснити удари по цивільним суднам у Чорному моріКлеверлі: Росія може здійснити удари по цивільним суднам у Чорному морі
Війська РФ продовжать ракетні удари по півдню, бо ще не досягли своїх цілей — ГуменюкВійська РФ продовжать ракетні удари по півдню, бо ще не досягли своїх цілей — Гуменюк
Війська РФ перекидають військову техніку на Запорізьку лінію фронтуВійська РФ перекидають військову техніку на Запорізьку лінію фронту
Війська РФ підозрюють працівників Кримського мосту в сприянні організації вибухівВійська РФ підозрюють працівників Кримського мосту в сприянні організації вибухів
Російські війська мають перевагу, але наша армія просувається щодня – Сирський про контрнаступРосійські війська мають перевагу, але наша армія просувається щодня – Сирський про контрнаступ
Росія збільшила боєздатність кораблів у Чорному моріРосія збільшила боєздатність кораблів у Чорному морі
У ВМС розповіли, для чого окупанти перефарбовують кораблі в чорний колірУ ВМС розповіли, для чого окупанти перефарбовують кораблі в чорний колір
Польща починає перекидати війська до східного кордонуПольща починає перекидати війська до східного кордону
Последние новости
Подгружаем последние новости