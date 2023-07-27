Війська РФ тренуються блокувати райони в Чорному морі та знищувати кораблі – Military Media Center

Відповідна підготовка активізувалася на тлі виходу Росії із "зернової угоди".

Російські військові зі складу надводних сил і морської авіації проходять навчання з блокування ділянок у Чорному морі та завдання ударів по суднам після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи, пише Military Media Center, який координується Міністерством оборони України, інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © Міністерство оборони РФ

"Збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України", – зазначили в повідомленні.

Там додали, що ворожа армія також продовжує покращувати систему оборони Криму, зокрема на армянському та перекопському напрямках, тобто поблизу адміністративної межі півострова з Херсонською областю.