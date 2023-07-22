Новостей.COM ⇒
2023-07-22
Війська РФ перекидають військову техніку на Запорізьку лінію фронту
Окупанти продовжують тероризувати мирне населення.
Міський голова Мелітополя заявив, що російські окупаційні війська продовжують звозити військову техніку на Запорізьку лінію фронту, інформує
© скриншот
"Окупанти продовжують звозити в Мелітополь майбутній металобрухт. Ворожа техніка прямує на Запорізьку лінію фронту і вдень, і вночі. Як об'їзними дорогами, так і центральними вулицями", - зазначив Федоров у
За його словами, напередодні вулицею Героїв України в бік Запоріжжя поїхала чергова колона камазів.
Війська РФ також продовжують тероризувати мирне населення.
Анна Конюченко, ZN.ua