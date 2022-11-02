Росіяни так і не змогли впоратись з українськими партизанами – ISW

Партизани займаються збором інформації для коригування ударів ЗСУ, вчиняють замахи та вбивства окупантів та колаборантів та пошкоджують лінії комунікації росіян, інформує ZN.ua.

Росіяни так і не змогли впоратись з українськими партизанами – ISW
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На окупованих територіях України увесь час від початку повномасштабного вторгнення росіян активно діє партизанський рух. Росіяни так і не змогли його побороти, щоб убезпечити свої тили. Про це йдеться у статті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту зазначають, що ефективні атаки українських партизанів змушують Кремль відволікати ресурси від операцій на передовій, щоб допомогти убезпечити тилові райони, погіршуючи здатність Росії захищатися від поточних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій.

«Російським окупаційним військам станом на листопад 2022 року поки що не вдалося нейтралізувати організований партизанський рух України та навряд чи вони зможуть це зробити», – йдеться у статті ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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