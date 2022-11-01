Чехія може прийняти на зиму до півмільйона українців

Чехія запрошує українців перезимувати у країнах ЄС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

За його словами, близько 4,3 млн біженців прибули до ЄС, приблизно п'ята частина повернулася додому. Чехія видала понад 450 тисяч віз, 20% українців повернулися до своїх міст.

"Якщо хтось тим часом виїхав до України, мешкає в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній із держав ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишатися в Україні протягом зими", - сказав міністр, пише видання Ceske Noviny .

Чехія може розмістити до півмільйона українців.

"Щоб мати можливість забезпечити гідне розміщення, все, що понад півмільйона прибулих - це вже велике навантаження і для системи охорони здоров'я, і для системи освіти, але насамперед для гідного розміщення. Будувати імпровізовані намети взимку точно не вийде", - додав Ракушан.