Українці покажуть, як ведуть переговори у темряві – Зеленський

Із 55 випущених крилатих ракет - 45 українські Повітряні сили збили, інформує ZN.ua.

Українці покажуть, як ведуть переговори у темряві – Зеленський
© Офіс президента

Більшість об?єктів, які терористи визначили собі за мішені під час ракетного терору 31 жовтня, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет. Із них 45 збито. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Також збито чотири російських вертольоти, три ударних Ка-52 і один Мі-8. Президент зазначив, що на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет.

"Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити. Жити цивілізовано і дбати одне про одного. А якщо хтось там в Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців – то хай потім не дивуються вже своїм втратам, коли побачать, як українці ведуть "переговори" у темряві", - йдеться у зверненні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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