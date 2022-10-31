У прокуратурі розповіли про українців, які штурмували "Азовсталь": що відомо про зрадників

Маріуполь, Азовсталь

Правоохоронці повідомили про підозру сімох громадян України, які штурмували завод "Азовсталь".

Про це 31 жовтня повідомив Офіс Генерального прокурора в Telegram.

За даними слідства, шестеро громадян України на чолі з "міністром внутрішніх справ ДНР" в умовах воєнного стану перейшли на бік російських окупантів.

"Вони брали участь у складі не передбачених законами України воєнізованих формувань. У травні 2022 року у складі "спецпідрозділу "Каскад" МВС ДНР" вони штурмували завод "Азовсталь", який оборонявся військовослужбовцями Збройних сил України, а також керували захопленням їх у полон", – ідеться у повідомленні.

Їх повідомлено про підозру в державній зраді, а також участь у не передбачених законом збройних формуваннях і нападі на підприємства (ч. 1 ст. 111 (у ред. 2014 року), ч. 2 ст. 111, ч. 3, 4 ст. 260 КК України).

Азовсталь


Алексей Ионов, politeka.net





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