У Японії створять нове командування Сил самооборони

Серед завдань нового командування – розвиток співробітництва зі США, інформує ZN.ua.

У Японії створять нове командування Сил самооборони

У Японії до 2024 року створять нове об'єднане командування Сил самооборони, яке керуватиме операціями сухопутних, морських та повітряних військ, повідомляє The Japan Times.

Керівник командування буде безпосередньо підзвітний міністру оборони Японії.

Серед завдань командування буде розвиток оборонної співпраці Японії зі США та координування військових стратегій двох країн.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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