Зеленський і Байден зустрілися на саміті G7 у Японії

Зеленський і Байден зустрілися на саміті G7 у Японії

У межах участі в саміті “Групи семи” (G7) в Хіросімі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Про це, як передає , йдеться в повідомленні на офіційному інтернет-представництві Президента Володимира Зеленського. 

“Глава держави подякував за надання потужної фінансової допомоги Україні з боку США, яка вже становить загалом понад 37 мільярдів доларів, а також за оголошений Джозефом Байденом новий пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів”, – повідомили на сайті.

Зазначається, що Володимир Зеленський окремо відзначив рішення Президента США підтримати міжнародну авіаційну коаліцію.

Також лідери обговорили подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей нашої держави та питання реалізації української формули миру.

“Окремо Володимир Зеленський зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України та підготовці до Вільнюського саміту НАТО. Глава держави наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України до вступу нашої країни в Альянс”, – повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у суботу, 20 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії на саміт G7. В ході візиту глава держави провів зустрічі із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком, прем’єром Італії Джорджею Мелоні та прем’єром Індії Нарендрою Моді.Також відбулася зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та очільником Європейської ради Шарлем Мішелем.

Фото: Офіс Президента


Олександр Попов, КиевВласть





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