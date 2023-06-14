Нідерланди створять центр навчання українських пілотів на літаках F-16 — міністр оборони

Він розпочне працювати в найближчі місяці.

Нідерланди розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 найближчими місяцями і працюють із партнерами над створенням навчального центру. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у Twitter, інформує ZN.ua.

Нідерланди створять центр навчання українських пілотів на літаках F-16 — міністр оборони
© Lockheed Martin

“Я поінформувала Палату представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання на F-16 найближчими місяцями і працюємо з партнерами над навчальним центром F-16. Ми також продовжимо зміцнювати протиповітряну оборону України”, - написала Оллонгрен.

На сайті Міністерства оборони Нідерландів зазначається, що підготовка українських пілотів на F-16 розпочнеться найближчими місяцями.

“Нідерланди та кілька європейських країн працюють над тим, щоб якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на F-16. Водночас створюється навчальний центр в одній із країн Східної Європи. Нідерланди також вкотре роблять свій внесок у посилення ППО України”, - заявили у Міноборони.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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