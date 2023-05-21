Зеленський у Японії зустрівся із президентом Південної Кореї

Президент України подякував за підтримку Києва та висловив сподівання на продовження співпраці.

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем. Про це повідомила пресслужба офісу президента, інформує ZN.ua .

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Зеленський поінформував Юн Сок Йоля про ситуацію на фронті та перебіг боротьби з повномасштабним вторгненням РФ .

Президент України подякував Південній Кореї за гуманітарну й нелетальну допомогу, зокрема за надання машин для розмінування та захисного спорядження, а також висловив сподівання на продовження співпраці.

Крім того, лідери обговорили візит української делегації до Республіки Корея, який відбувся нещодавно. Зеленський заявив про високий рівень організації візиту й подякував за увагу до проектів, які презентувала перша леді України.

Сторони підтвердили домовленості, досягнуті під час перебування української делегації в Південній Кореї та домовилися про обмін візитами делегацій.