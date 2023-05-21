Зеленський у Японії зустрівся із президентом Південної Кореї
Президент України подякував за підтримку Києва та висловив сподівання на продовження співпраці.
У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем. Про це
Зеленський поінформував Юн Сок Йоля про ситуацію на фронті та перебіг боротьби з повномасштабним вторгненням РФ.
Президент України подякував Південній Кореї за гуманітарну й нелетальну допомогу, зокрема за надання машин для розмінування та захисного спорядження, а також висловив сподівання на продовження співпраці.
Крім того, лідери обговорили візит української делегації до Республіки Корея, який відбувся нещодавно. Зеленський заявив про високий рівень організації візиту й подякував за увагу до проектів, які презентувала перша леді України.
Сторони підтвердили домовленості, досягнуті під час перебування української делегації в Південній Кореї та домовилися про обмін візитами делегацій.
Раніше повідомлялося, що Зеленський у Японії зустрівся з лідером США Джо Байденом. Президент України також провів переговори з низкою світових лідерів.