Зеленський у Японії зустрівся із президентом Південної Кореї

Президент України подякував за підтримку Києва та висловив сподівання на продовження співпраці.

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем. Про це повідомила пресслужба офісу президента, інформує ZN.ua.

Зеленський у Японії зустрівся із президентом Південної Кореї
© Офіс президента

Зеленський поінформував Юн Сок Йоля про ситуацію на фронті та перебіг боротьби з повномасштабним вторгненням РФ.

Президент України подякував Південній Кореї за гуманітарну й нелетальну допомогу, зокрема за надання машин для розмінування та захисного спорядження, а також висловив сподівання на продовження співпраці.

Крім того, лідери обговорили візит української делегації до Республіки Корея, який відбувся нещодавно. Зеленський заявив про високий рівень організації візиту й подякував за увагу до проектів, які презентувала перша леді України.

Сторони підтвердили домовленості, досягнуті під час перебування української делегації в Південній Кореї та домовилися про обмін візитами делегацій.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у Японії зустрівся з лідером США Джо Байденом. Президент України також провів переговори з низкою світових лідерів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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