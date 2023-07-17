БМП "Бредлі" врятувала життя - Олег Сєнцов отримав нове поранення на фронті

Український режисер та військовослужбовець ЗСУ Олег Сєнцов під час артбстрілу отримав чергове поранення на фронті. До цього він уже дістав контузію. Бойова машина піхоти M2 Bradley знову врятувала життя, написав воїн у своєму Facebook, інформує ZN.ua .

© Facebook/Олег Сенцов

Наразі Сєнцов служить у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура». На першому бойовому виході після попереднього поранення військовий знову отримав травми.

«Під час десантування ми попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Із обличчя витягнули уламки, а дрібніші в руці і нозі будуть зі мною назавжди», - уточнив Сєнцов.

Він додав, що ще троє військових також зазнали уламкових поранень. Завдяки запорозьким лікарям із ними все добре.

На початку липня під час ближнього бою Олег Сєнцов отримав контузію, проте пообіцяв повернутися на фронт. Згодом йому присвоїли звання молодшого лейтенанта.