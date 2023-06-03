Командування РФ зберегло частину "елітних" десантників. Їх кидають у Бахмут — розвідка Британії

Не виключено, що внаслідок цього сили ворога будуть мати менше можливостей реагувати на труднощі на оперативному рівні.

Командування РФ зберегло частину
© Минобороны РоSSии/t.me

У Бахмуті все більше зростає роль російських десантників після того, як війська "Вагнера" залишили місто, зазначають у розвідці Британії. В останньому зведенні у мікроблозі у Twitter сказано, що там з'являється все більше регулярних військ РФ, інформує ZN.ua.

"Російські ПДВ (повітряно-десантні війська - ред.) починають відігравати все більш вагому роль у Бахмуті: зараз у сектор перекинули частини 76-ї та 106-ї дивізій та ще дві додаткові окремі бригади ПДВ", – розповідають в огляді.

Під час повномасштабної війни російські десантники втратили чимало свого "елітного" складу. Та у Лондоні вважають, що частину цього більш професійного резерву командування РФ намагалося берегти.

"Оскільки зараз їх довелося розгорнути для утримання лінії фронту у Бахмуті, ймовірно, російські сили загалом будуть мати менше можливостей реагувати на труднощі на оперативному рівні", – зазначають в огляді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 June 2023.

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 3, 2023


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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