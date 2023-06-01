Україна має право бити по російським територіям заради самооборони – уряд Німеччини

Водночас у ФРН проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт заявив, що Україна має повне право наносити удари по території РФ для самооборони. Про це повідомляє DW, інформує ZN.ua .

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Про можливість ударів України по території РФ представник уряду Німеччини заявив, коментуючи атаку дронів на Москву напередодні.

Водночас Німеччина виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя, додав Хебештрайт.