Україна має право бити по російським територіям заради самооборони – уряд Німеччини

Водночас у ФРН проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт заявив, що Україна має повне право наносити удари по території РФ для самооборони. Про це повідомляє DW, інформує ZN.ua.

Україна має право бити по російським територіям заради самооборони – уряд Німеччини
© unsplash/sincerelydavidcohen

Про можливість ударів України по території РФ представник уряду Німеччини заявив, коментуючи атаку дронів на Москву напередодні.

Водночас Німеччина виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя, додав Хебештрайт.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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