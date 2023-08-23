В Україні створять змішані медкомісії: що це та як допоможе у звільненні полонених

Це втретє у світовій історії, коли запроваджується така ініціатива.

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що в Україні ініціювали створення змішаних медкомісій, які повинні допомагати під час обміну полоненими. Під час брифінгу у Military Media Center він розповів подробиці.

"Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій.Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе ворогові повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли запроваджуватиметься така ініціатива", - розповів Юсов.

Він пояснив, що ці медкомісії будуть складатися з трьох лікарів: спеціаліста від України, від Росії та медпрацівника з нейтральної країни.

Юсов також нагадав, що досі Україна швидко повертала Росії важко поранених окупантів, адже "є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права".

"Ми зобов'язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності", - додав він.

Нещодавно представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що робота для проведення нових обмінів полоненими триває постійно. За його словами, станом на 18 серпня було здійснено вже 48 таких операцій, завдяки яким 2 598 полонених захисників, захисниць та цивільних повернулися додому.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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