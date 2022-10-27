Підприємець Павло Себастьянович повідомив, що допоможе українському бізнесу розвиватись: «Треба дати свободу»

Підприємець Павло Себастьянович повідомив, що зараз в Україні залишилося 80 тисяч підприємств, що працюють.

Про це він розповів на своєму каналі .

«За минулий місяць було 145 тисяч підприємств, а зараз залишилося 122 підприємства. Так я ж кажу, 122 тисячі – це на папері, а 42 тисячі з них подають нульові декларації, і залишилося лише 80 тисяч працюючих. 350 тисяч було на самому початку, зараз лишилося 80 тисяч», - повідомив Павло Себастьянович.

За словами підприємця, зараз інспекторів в Україні стало більше, ніж підприємств, через що бізнесу дуже складно зростати та розвиватися. Павло Себастьянович зазначив, що Україні потрібні зміни, зокрема, ліквідація всіх інспекцій та ліквідація податкової служби.

«Треба надати людям свободу, просту податкову систему. Я ж говорю, податок з транзакцій зараз – це найкраще. І потрібна ліквідація всіх перевірок, вони не потрібні, ці люди (інспектори – Ред.) не потрібні», - заявив Павло Себастьянович.