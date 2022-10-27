Підприємець Павло Себастьянович повідомив, що допоможе українському бізнесу розвиватись: «Треба дати свободу»

Підприємець Павло Себастьянович повідомив, що допоможе українському бізнесу розвиватись: «Треба дати свободу»

Підприємець Павло Себастьянович повідомив, що зараз в Україні залишилося 80 тисяч підприємств, що працюють.

Про це він розповів на своєму каналі.

«За минулий місяць було 145 тисяч підприємств, а зараз залишилося 122 підприємства. Так я ж кажу, 122 тисячі – це на папері, а 42 тисячі з них подають нульові декларації, і залишилося лише 80 тисяч працюючих. 350 тисяч було на самому початку, зараз лишилося 80 тисяч», - повідомив Павло Себастьянович.

За словами підприємця, зараз інспекторів в Україні стало більше, ніж підприємств, через що бізнесу дуже складно зростати та розвиватися. Павло Себастьянович зазначив, що Україні потрібні зміни, зокрема, ліквідація всіх інспекцій та ліквідація податкової служби.

«Треба надати людям свободу, просту податкову систему. Я ж говорю, податок з транзакцій зараз – це найкраще. І потрібна ліквідація всіх перевірок, вони не потрібні, ці люди (інспектори – Ред.) не потрібні», - заявив Павло Себастьянович.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти Бердянська оголосили, що жителі, підписані на українські ресурси, розглядатимуться як «іноземні агенти»Окупанти Бердянська оголосили, що жителі, підписані на українські ресурси, розглядатимуться як «іноземні агенти»
Зеленський запросив Сунака відвідати КиївЗеленський запросив Сунака відвідати Київ
"Хочемо, щоб війна закінчилася": командир авіаносця США повідомив про готовність розпочати бій з росіянами"Хочемо, щоб війна закінчилася": командир авіаносця США повідомив про готовність розпочати бій з росіянами
SCMP: Китай повинен недозволити Путіну завдати ядерний удар по Україні, це в його інтересахSCMP: Китай повинен недозволити Путіну завдати ядерний удар по Україні, це в його інтересах
Іран готується надати РФ додаткові безпілотники – БлінкенІран готується надати РФ додаткові безпілотники – Блінкен
Мінус 400 окупантів та два гелікоптери за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противникаМінус 400 окупантів та два гелікоптери за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника
Зеленський анонсував санкції проти представників шоу-бізнесу, які підтримують терорЗеленський анонсував санкції проти представників шоу-бізнесу, які підтримують терор
"Противник повністю залишив населені пункти": Генштаб повідомив приємні новини з Херсонщини"Противник повністю залишив населені пункти": Генштаб повідомив приємні новини з Херсонщини
Рашисти почали скидати воду з Каховського водосховищаРашисти почали скидати воду з Каховського водосховища
Білорусь повною мірою бере участь у війні і повинна відповідати на рівні з РФ – НауседаБілорусь повною мірою бере участь у війні і повинна відповідати на рівні з РФ – Науседа
Последние новости
Подгружаем последние новости