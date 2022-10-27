Голодні ігри: Росія хоче повернути загрозу масштабного голоду

Росія знову має намір загострити глобальну продовольчу кризу, знову повернути загрозу масштабного голоду. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

"На сьогодні через свідоме російське гальмування нашого продовольчого експорту кількість суден, які очікують можливості виконати контрактні зобов?язання, – вже 175. І це не просто якась там торговельна проблема. Це погіршення доступу до їжі для мільйонів людей і загроза ще більшого зростання цін на базові продукти на різних континентах – і в Африці, і в Азії, і у Європі. Якщо все ж таки Росії вдасться негативний сценарій, це завершиться новою масштабною міграційною кризою", - зазначив президент.

Він закликав партнерів гарантувати продовольчу безпеку й покінчити з "брудною російською грою з голодом". Зокрема, президент подякував Сенату Польщі, який ухвалив рішення офіційно визнати Росію державою – спонсором тероризму, і відзначив, що такі рішення мають ухвалити більшість країн світу.