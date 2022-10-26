МЗС рф показало "фото української брудної бомби" і зганьбилося: брехню розвінчували за лічені секунди

Росіяни показали світлину підготовки української брудної бомби.

Але, як повідомляє видання ҐРУНТ, є нюанс. Насправді це фото радіоактивних відходів, яке вони вкрали в Словенії.

"МЗС рф в твіттері палко доводило, що українська організація отримала замовлення на виготовлення брудних бомб.

На це повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена 2010 року.

Новий день — нова брехня від русні, яку розвінчують за лічені секунди", - відзначили у ҐРУНТі.