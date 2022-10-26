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2022-10-26
МЗС рф показало "фото української брудної бомби" і зганьбилося: брехню розвінчували за лічені секунди
Росіяни показали світлину підготовки української брудної бомби.
Але, як
"МЗС рф в твіттері палко доводило, що українська організація отримала замовлення на виготовлення брудних бомб.
На це повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена 2010 року.
Новий день — нова брехня від русні, яку розвінчують за лічені секунди", - відзначили у ҐРУНТі.
Алексей Ионов, politeka.net